I Diavoli Rosa al PalaSimoncelli

Diavoli Rosa Brugherio

Allegri parla con ie ne sa sempre una in più. In queste ultime partite ha illuso i suoi ... Ha inragazzi giovani e di talento. Meriterebbe lo scudetto: esprime bel calcio con un tetto ......!1) Proprio su Allegri : "Parla con ie ne sa sempre una in più. In queste ultime partite ... Ha inragazzi giovani e di talento. Meriterebbe lo scudetto: esprime bel calcio con un tetto ... Brugherio Intervistato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, ha parlato della sfida di oggi pomeriggio contro il Milan, club proprietario del suo cartellino. Quanto è stato importante ...Il risultato non sorride certo ai Diavoli Rosa di Brugherio, sconfitti in casa nel primo match del 2023 che valeva anche come avvio del girone di ritorno. Sul campo casalingo di Brugherio, la Gamma C ...