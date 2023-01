I biglietti per Fiorentina-Torino

...il giorno prima erano state bloccatela mancanza della assicurazione sanitaria che, ho scoperto dopo, non è peraltro obbligatoria, ma solo raccomandata, ho scoperto dopo che i nostri...Mirko Spadaro - - > Il fascino di Vincent Van Gogh continua a richiamare l'attenzione del pubblico calabrese. E' partita gran ritmo, infatti, la corsa ailo spettacolo Van Gogh Cafè in prima assoluta e unica tappa in Calabria i prossimi venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2023 nello storico Teatro Rendano di Cosenza. L'evento, peraltro in ...Ultima giornata del girone d’andata per l’Agribertocchi Orzinuovi. La truppa di coach Marco Calvani, reduce dalla cruciale vittoria casalinga ai danni della Virtus Padova, rende ...Cinque domeniche di carri allegorici realizzati con sapienza da maestranze artigiane, di maschere spassose e stravaganti e di tanto divertimento per grandi e piccini. Dopo l’eccezionale edizione prima ...