I benzinai non si fidano della Meloni. Lo sciopero è solo congelato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 gennaio 2023) Assediata dalle proteste deie degli automobilisti, oltre che dai suoi stessi alleati, e data in calo nei sondaggi, la premier Giorgia– che fino all’altro ieri sosteneva che non fosse possibile replicare il taglio delle accise, data la situazione dei conti pubblici, ed era pronta a interventi punitivi sui gestori – si avvia a ingranare una mezza retromarcia. Appena quattro giorni fa ha fatto approvare in fretta e furia il decreto sulla trasparenza dei distributori di carburanti per bloccare, a suo dire, le speculazioni. Da qui le misure che prevedono che il monitoraggio dei prezzi non sia più settimanale ma giornaliero con l’obbligo di esporre il prezzo alla pompa con sanzioni che potrebbero essere comminate dal prefetto. Nelle nuove norme è previsto, poi, che venga fissato un tetto agli aumenti del costo dei carburanti sulle ...