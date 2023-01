Hockey prato | Mondiali 2023 | prima giornata in India Vincono tutte le favorite

(Di sabato 14 gennaio 2023) Si apre con quattro incontri (due del Gruppo A e due del Gruppo D) l’attesissimo Mondiale disuin, tra Bhubaneswar e Rourkela. Fatica per l’Argentina vice campionessa olimpica in carica nel battere il Sudafrica, ci pensa Casella a sbloccare il risultato al 43? che vale l’1-0 finale. A valanga invece l’Australia nello stesso raggruppamento: un nettissimo 8-0 alla Francia per aprire le danze con triplette per Craig e Hayward. Molto bene l’Inghilterra che si impone 5-0 nel derby con il Galles, mentre possono festeggiare i tifosi di casa con l’che batte per 2-0 la Spagna.Gruppo A Argentina-Sudafrica 1-0 Australia-Francia 8-0 Gruppo B Inghilterra-Galles 5-0-Spagna 2-0 Foto: Lapresse

... Arrampicata sportiva, Atletica leggera, Badminton, Baseball, Basket, Beach Volley, Bocce, Calcio, Calcio A5, Ciclismo, Dama, Danza Moderna, Dodgeball, Frisbee, Handball,Su, Judo, ...... per la durata del Daspo, a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero ove si svolgono manifestazioni sportive disu pista, su ghiaccio , in line e sudi ogni Categoria e grado ...Si apre con quattro incontri (due del Gruppo A e due del Gruppo D) l’attesissimo Mondiale di hockey su prato in India, tra Bhubaneswar e Rourkela. Fatica per l’Argentina vice campionessa olimpica in c ...Venerdì sera con quattro match per quanto riguarda la ICE Hockey League 2023. Sul ghiaccio una sola squadra italiana, Bolzano, che era di scena a Linz in un match che ha regalato 3 punti importanti co ...