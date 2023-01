Highlights e gol Manchester United-Manchester City 2-1 | Premier League 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ildei gol e deglidi2-1, match valevole per la ventesima giornata della. Clamoroso all’Old Trafford, dove la squadra di Ten Hag conquista il derby diin rimonta. Bruno Fernandes e Rashford rispondono all’iniziale vantaggio di Grealish, regalando tre punti preziosi ai red devils e facendo un bel favore all’Arsenal. In alto le immagini salienti del match. SportFace.

Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A 1) NAPOLI 47 punti 18 partite giocate 44fatti 14 subiti 2) MILAN 37 punti 17 partite giocate 33 ...... con 380 match stagionali , oltre a playoff e playout e 'Diretta' il domenica alle 15 per ... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti e ...Finisce con un roboante successo del Napoli per 5-1 sulla Juventus il primo anticipo della 18a giornata di Serie A, quello che tutta Italia attendeva.Video con gli highlights di Napoli-Juventus dal canale ufficiale YouTube del Napoli L’UMILIAZIONE – Napoli-Juventus 5-1 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Osimhen, che poco prima si ...