Highlights e gol FeralpiSalò-Piacenza 0-1 | girone A Serie C 2022 2023 VIDEO

Glidella vittoria per 2 - 1 del Manchester United contro il City: dopo ildi Grealish al 60', la rimonta dei Reds con Bruno Fernandes ...La cronaca di Lecce - Milan () leggi anche Napoli - Juventus 5 - 1:della partita di Serie A Inizio shock per il Milan, subito sotto di due reti a Lecce: giallorossi ... Manchester United-Manchester City 2-1: video, gol e highlights Gol e spettacolo tra Cremonese e Monza, con gli ospiti che si sono imposti per 3-2 allo Zini. Brianzoli avanti per 3-0 grazie alla doppietta di Caprari e al gol di Ciurria, poi il ritorno dei grigioro ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Rimini-Entella, match valevole per la ventiduesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023 ...