«Haze» | nuove forme dalla foschia dell’inquietudine

(Di sabato 14 gennaio 2023) «Nella nebbia assolata delle languide ore, quale visione grandiosa prende forma nell’azzurro del cielo!». Tagore usa il termine «», nella poesia I am Restless, per parlare del suo stato d’inquietudine, L'articolo proviene da il manifesto.

Dal 17 novembre al 31 gennaio 2023. CONTEMPORARY ART FROM SOUTH ASIA Apre a Milano un nuovo ... accoglierà mostre, eventi e residenze d'artista per legenerazioni. A curare la mostra, ...tracce musicali: Legacy of the Moonspell Festive Breeze Rumble Kacharaof Night Hell Night Crystal Allure Oltra al DLC è disponibile anche un aggiornamento gratuito che porta qualche ...