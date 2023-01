"Ha ispirato gli assalti ". Bolsonaro indagato dalla Corte Suprema brasiliana

Il rischio di un'ulteriore polarizzazione dell' opinione pubblica del Brasile è notevole, a maggior ragione in una fase in cuistrumenti della democrazia hanno dimostrato di aver, tutto sommato, ...La diffida delle associazioni era stata ritirata in seguito alla promessa di intensificare... L'obbligo di vigilanza francese però ha fatto scuola in Europa e halegislazioni simili in ...Visit Britain seleziona 10 motivi per visitare la Gran Bretagna nel 2023. Dall'incoronazione di Re Carlo all'Eurovision Song Contest a Liverpool.L'ex presidente Bolsonaro sarà indagato per i fatti dell'8 gennaio in Brasile. Per la procura e la Corte Suprema è il mandante morale dell'attacco dei suoi sostenitori ...