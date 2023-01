Guerra in Ucraina | condominio colpito a Dinipro da un missile | diverse esplosioni anche nella città di Kiev

la Repubblica

Un inciampo che rischia di mettere in imbarazzo la Camera del lavoro, i cui organismi, peraltro, ieri hanno rigettato un emendamento sullainpresentato da alcuni delegati proprio ...Mosca annuncia la conquista di Soledar, ma Kiev smentisce. "La battaglia continua", ribadisce lo Stato maggiore dell'esercito ucraino in un post su Facebook. L'aggiornamento da Kiev arriva dopo che i ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Colpito condominio a Dnipro, persone sotto le macerie. Zelensky: "Lotta ... Guerra in Ucraina, un condominio nella città di Dinipro è stato colpito da un missile russo. Diversi sotto le macerie. Ci sono morti e feriti ...Guerra in Ucraina, Kiev si sveglia con alcune esplosioni. La Russia di Putin prosegue con la sua linea di attacco. Soledar, Wagner e Cremlino in lite sulla conquista della città. Segnale… Leggi ...