Guendalina Tavassi choc sull’ex marito Umberto D’Aponte | “Mi ha spaccato il naso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’influencer, ex gieffina ed ex concorrente all’Isola dei famosiha accusato l’exdi ripetuti episodi di violenza durante il processo davanti ai giudici del tribunale di Roma. L’imprenditore di 38 anni è imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. Nella prossima udienza verranno ascoltati i familiari di, tramite i suoi avvocati, rigetta ogni accusa e nega qualsiasi violenza fisica. La notizia è riportata da Il Messaggero e dal Corriere della Sera. Il quotidiano riporta che l’influencer ha parlato di ripetuti scatti d’ira: “Abbiamo litigato e hail vetro della finestra che è finito nella culla del bambino”. La donna ha descritto in aula anche i ...