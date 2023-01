Guardiola dopo la sconfitta | «Abbiamo vinto tanto | non è un problema non vincere la Premier»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Pepha sorpreso tutti con le sue dichiarazioniladel Manchester City nel derby contro lo United , dove ha perso per 2-1. In conferenza stampa ha confessato che esclude una conquista dellaLeague seppur si trova nella seconda posizione del campionato inglese. Queste le parole di Pepin conferenza stampa: «Non mi preoccupo per laLeague e la Carabao Cup. Non possiamo, quindi non è un», ha dettola partita. Ha avuto anche modo di potersi lamentare del gol del pareggio siglato da Bruno Fernandes e del possibile fuorigioco di Rashford «Se è intervenuto e ha distratto il ...

