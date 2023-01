Grottaglie | San Ciro | la più grande Piramide di fuoco del sud Italia è pronta

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 14 gennaio 2023) I festeggiamenti in onore di Sansono ormai alle porte. Novità 2023 per i riti civili: ladied i vari spettacoli di artisti locali. Durante la persecuzione dei cristiani, in atto nella zona di Alessandria, da parte di Diocleziano,, testimone di Cristo, venne catturato e sottoposto a terribili torture: bastonate, bruciature con fiaccole e, per straziarlo ancor più dal dolore, le sue carni piagate furono cosparse di aceto e sale. La tradizione tramanda che Sansia stato immerso nella pece bollente e che, essendo sopravvissuto a questo supplizio, sia stato decapitato (il suo teschio è conservato nella città di Marineo).Il martirio avvenne il 31 gennaio 303.Da questi cenni storici parte l’usanza del falò fatto in suo ricordo.La pira (dal greco ...