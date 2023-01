Groningen-Feyenoord domenica 15 gennaio 2023 ore 16 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il, che guida la classifica di Eredivisie con tre punti di vantaggio sulla coppia Ajax e PSV, conoscerà il risultato delle due rivali quandopomeriggio scenderà in campo contro il. Non dovrebbe cambiare molto perché questa è un occasione da non sprecare se la squadra di Arne Slot vuole alimentare il sogno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

0 - 0 14:30 Fortuna Sittard - PSV 1 - 0 14:30 Go Ahead Eagles - FC Utrecht 1 - 2 16:45 FC16:45 FC Emmen - SC Cambuur CALCIO - SERIE B 14:00 Südtirol - Brescia 1 - 0 16:15 ...0 - 0 14:30 Fortuna Sittard - PSV 1 - 0 14:30 Go Ahead Eagles - FC Utrecht 1 - 2 16:45 FC16:45 FC Emmen - SC Cambuur CALCIO - SERIE B 14:00 Südtirol - Brescia 1 - 0 16:15 ... Groningen-Feyenoord (domenica 15 gennaio 2023 ore 16:45): formazioni, quote, pronostici Na een spectaculaire midweekse bekerronde gaat de Eredivisie dit weekend in volle vaart verder. AZ won zaterdagavond, Ajax en FC Twente speelden gelijk, waardoor het uiterst boeiend wordt om te zien w ...Om de concurrentie in de titelstrijd een stapje voor te blijven, is het voor Feyenoord van belang om bij FC Groningen geen uitglijder te maken. De noorderlingen willen op hun beurt boven de degradatie ...