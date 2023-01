Groningen-Feyenoord domenica 15 gennaio 2023 ore 16 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il, che guida la classifica di Eredivisie con tre punti di vantaggio sulla coppia Ajax e PSV, conoscerà il risultato delle due rivali quandopomeriggio scenderà in campo contro il. Non dovrebbe cambiare molto perché questa è un occasione da non sprecare se la squadra di Arne Slot vuole alimentare il sogno InfoBetting: Scommesse Sportive e

14:30 Fortuna Sittard - PSV 14:30 Go Ahead Eagles - FC Utrecht 16:45 FC16:45 FC Emmen - SC Cambuur CALCIO - SERIE B 14:00 Südtirol - Brescia 16:15 Cosenza - Benevento 16:15 ...14:30 Fortuna Sittard - PSV 14:30 Go Ahead Eagles - FC Utrecht 16:45 FC16:45 FC Emmen - SC Cambuur CALCIO - SERIE B 14:00 Südtirol - Brescia 16:15 Cosenza - Benevento 16:15 ...Een slechtere start is niet denkbaar. De Rotterdamse trainer Dennis van der Ree verloor vorig weekend met FC Groningen bij Excelsior en ging er doordeweeks in het bekertoernooi af tegen de amateurs va ...Feyenoord hoopt zondagmiddag tegen FC Groningen weer te kunnen beschikken over Dávid Hancko. De verdediger viel geblesseerd uit tegen PEC Zwolle, maar mogelijk kan hij zondag al in actie komen. Het Al ...