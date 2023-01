Graduatorie ATA terza fascia | aggiornamento 2024 in primavera? Ritorna la questione dell’inserimento dei titoli con riserva

Cosa sono leterza fasciaQuesteservono per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi ..., dalla prima alla terza fascia: come funzionano Tutte e tre vengono utilizzate per le supplenze, soltanto dalla prima si attinge per i ruoli. Le supplenze del personalevengono ...La GdF ha dato esecuzione ai provvedimenti in tutta la provincia di Foggia e in quelle di Napoli, Salerno, Avellino, Pescara e Barletta-Andria-Trani. I ...La valutazione nelle graduatorie del personale docente e Ata del periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina ha determinato un consistente contenzioso nel corso degli anni, e le pr ...