Governo | Salvini | “Non ci sono delusioni o litigi | insieme per 5 anni + 5”

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lo dico ai giornalisti che provano a farci litigare tutti i giorni: mettetevi l’anima in pace, siamo lì da 3 mesi e staremo lì per lavorare bene epiù 5. Non ci”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a un evento della Lega all’Autodromo di Monza. “Mi trovo benissimo con Giorgia Meloni – chiarisce il vicepremier -. Sto lavorando benissimo in Cdm.contentissimo di quello che siamo riusciti a dare in tre mesi”. Quindi torna sul cavallo di battaglia della Lega: “L’Autonomia, grazie alla testardaggine della Lega, non è solo una battaglia della Lombardia e del Veneto. Io parlo anche con i ragazzi abruzzesi, pugliesi e toscani e hanno voglia di difendere i ...

