Governo | Ronzulli | ' Forza Italia leale al governo | coalizione salda'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "La, coesa e, è un confronto in cui poi c'è una sintesi e poi una posizione sola. Caro carburate e accise non ci sono posizioni diverse, la linea è una sola siamo convinti e rivendichiamo la scelta deldi aver dedicato tre quarti della manovra per il caro bollette: è stata una scelta giusta e saremo pronti a intervenire se il prezzo del carburante dovesse salire. La maggioranza e ilvanno avanti,è leal". Lo afferma Licia, coordinatrice regionale di, nel suo intervento a Milano all'evento 'Lombardia al voto. Pronti, ...

... è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva al fine del computo del valore dell'indicatore Iseesaldo, ...: 'saldo, nessuna fibrillazione' 'Ho letto sui giornali di fibrillazioni della maggioranza che semplicemente non ci sono; la coalizione è salda e coesa. Sulle accise siamo d'accordo ...Oggi ha voluto smorzare le tensioni, ma il messaggio di irritazione è arrivato forte e chiaro. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura ma soprattutto cognato e uomo di fiducia della premier ...Milano, 14 gen. (Adnkronos) – “La coalizione è salda, coesa e leale, è un confronto in cui poi c’è una sintesi e poi una posizione sola. Caro carburate e accise non ci sono ...