Governo | Meloni cita Garibaldi | “Qui o si fa l’Italia o si muore”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – ”Qui si fao si…”. Giorgiasi collega con la manifestazione elettorale di Fdi a Milano eGiuseppea proposito dell’attuale momento storico. La premier sottolinea che non bisogna ”temere scelte impopolari”. ”Quello che avremo davanti sarà un periodo complesso ma questo scenario carico di crisi – ammonisce– non deve impedirci di guardare il futuro con ottimismo. Dobbiamo passare dalla gestione della crisi a pensare in grande, avere il coraggio per il lungo periodo”. Ci saranno ”momenti difficili’, ribadisce, ma ”alla fine di questo periodo –sarà meglio di come l’abbiamo trovata”, assicura la presidente del Consiglio. ”Da ottobre lo spread è calato a 182. La Borsa è andata più che bene – rivendica ...