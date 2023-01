Governo | La Russa | ' successo Meloni all' estero è sotto gli occhi di tutti'

(Di sabato 14 gennaio 2023) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Se qualche incertezza ill'ha avuta, è stato in partenza nella quotidianità, ma quando è scesa in campo all'Giorgia, il ministro degli Esteri Tajani, abbiamo conquistato il rispetto. Ilglidie questo è un bene per tutto il Paese". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russo durante un evento a Milano organizzato da FdI.

Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, intervistato sul palco della kermesse ... dico che se qualche incertezza illa ha avuta, la ha avuta nella partenza della quotidianità, ...Sebbene ilucraino abbia più volte smentito che l'insediamento di Soledar, vicino a Bakhmut, non sia caduto in manocome rivendicato ieri da Mosca, il capo del gruppo di mercenari Wagner, Evgheny ... Stadio Milano, La Russa: "Da governo no vincoli" - Il Sole 24 ORE MILANO (ITALPRESS) – “Le riforme deve farle il Parlamento: un indirizzo del Governo ci sta, ma il protagonismo deve essere del ...Milano, 14 gen. (askanews) - 'Il fatto che l'Italia cominci ad avere più peso in Europa deve piacere a tutti: se a qualcuno non piace non è un ...