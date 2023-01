Governo | La Russa | ' rosicano ma io sono imparziale'

Il Sole 24 ORE

"Le riforme deve farle il Parlamento: un indirizzo delci sta, ma il protagonismo deve essere del Parlamento". Il presidente del Senato Ignazio La, intervistato alla kermesse organizzata a Milano da Fratelli d'Italia per le regionali in ...... 'Sala dica cosa intende fare' Sulla stessa linea il presidente del Senato Ignazio La, ... Ilnon c'entra niente'. 'Noi abbiamo fatto un progetto chiaro di compatibilità che abbiamo ... Stadio Milano, La Russa: "Da governo no vincoli" - Il Sole 24 ORE Milano, 14 gen. (Adnkronos) – “Stanno ancora rosicando, io accetto le critiche se dovessi essere parziale nell’esercizio delle mie funzioni, ma fino a ora se l’imparzialità è venuta meno è stata un fi ...Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato del tema San Siro a Milano che da anni è al centro di un acceso dibattito sia in comune che a livello ...