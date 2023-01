Governo | Cattaneo Fi “Non siamo i Pierini della coalizione”

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Trovo ingeneroso definirci i ‘Pierinì. Non abbiamo mai fatto mancare un voto, non abbiamo mai fatto tardare di una mezz'ora il Consiglio dei ministri. Nonleali,lealissimi. La presidente Meloni sa che Forza Italia è un partito serio, che fa squadra, abituato a governare da 25 anni. Questo non significa che non abbiamo le nostre idee e che non continueremo a fare sentire il nostro peso nella”. Lo dice Alessandro, capogruppo di Fi alla Camera, intervistato dal CorriereSera. A proposito del taglio delle accise sulla benzina,ha aggiunto: “Noi dobbiamo ribaltare la narrazione di queste ore: la scelta delè stata quella giusta. A novembre le ...