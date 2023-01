Google al lavoro sulla personalizzazione delle scorciatoie nella lockscreen di Android 13

Sundar Pichai, amministratore delegato di, ha partecipato a una serie di riunioni per definire la strategia di AI die ha modificato ildi numerosi gruppi all'interno dell'...... da Deep Mind , il laboratorio di ricerca acquisito da Alphabet - la big tech che controlla-... Oppure che scriva e - mail die nuove canzoni senza alcuno sforzo . No, Sam Altman vuole ...I requisiti sono una laurea in economia, comunicazione o materie umanistiche, almeno due anni di esperienza nel settore e buona conoscenza dell'inglese.Stando a una nuova sigla scovata nel codice della nuova versione dell’app di Google Home, ci sarebbe un terzo Chromecast con Google TV in vista… e potrebbe ...