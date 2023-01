Golf | Molinari e Migliozzi super alla Hero - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di sabato 14 gennaio 2023) I due azzurri sugli scudi nella seconda giornata dellaCup, prologo di Ryder. Bottino pieno nei doppi per i due italiani e Europa Continentale che avvia i singoli con due punti di ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

I due azzurri sugli scudi nella seconda giornata della Hero Cup, prologo di Ryder. Bottino pieno nei doppi per i due italiani e Europa Continentale che avvia i singoli con due punti di ...Italia protagonista ad Abu Dhabi , sede dell'Hero Cup di, con Francescoe Guido Migliozzi impegnati contro il team di Gran Bretagna & Irlanda. I due azzurri hanno fatto le fortune del team dell'Europa Continentale , che al termine del secondo ... Golf, Molinari e Migliozzi super alla Hero I due azzurri sugli scudi nella seconda giornata della Hero Cup, prologo di Ryder. Bottino pieno nei doppi per i due italiani e Europa Continentale che avvia i singoli con due punti di vantaggio ...Seconda giornata in archivio alla Hero Cup 2023, evento del DP World Tour fortemente voluto dal capitano di Ryder Cup Luke Donald, che vede sfidarsi una selezione di giocatori provenienti dall’Europa ...