Golf | Hero Cup 2023 | Migliozzi e Molinari vincono i loro foursomes! Europa continentale avanti di due punti

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) Seconda giornata in archivio allaCup, evento del DP World Tour fortemente voluto dal capitano di Ryder Cup Luke Donald, che vede sfidarsi una selezione di giocatori provenienti dall’ed una con componenti invece in rappresentanza di Gran Bretagna ed Irlanda. La seconda giornata è stata dedicata interamente ai foursomes, sfide a coppie in cui i componenti di un team si alternano nel colpire la pallina. Al termine dei dieci incontri disputati oggi il vantaggio dell’, che era di un solo punto dopo i fourballs del primo giorno, è aumentato di un punto. Il punteggio quando mancano i dieci incontri singolari è di 8,5-6,5 in favore dell’. Italiani sugli scudi in questa giornata: Francesco ...