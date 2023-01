'Gli scontri tra tifosi sull'A1 sono un film già visto'

Leggi su agi

(Di sabato 14 gennaio 2023) AGI - “Ho gestito la sicurezza negli anni precedenti il 2000, anni in cui Franco Carraro, allora presidente della Federcalcio, andava dal presidente del Consiglio dicendo che avrebbe sospeso il campionato in assenza di strumenti giuridici idonei a combattere la violenza. Siamo partiti da lì. Hodi tutto e di più”. Il prefetto Francesco Tagliente commenta con l'AGI gli incidenti avvenuti domenica scorsa nell'area di servizio Badia al Pino'autostrada A1 tra ultrà romanisti e napoletani. Ex Questore di Firenze e Roma ed ex prefetto di Pisa, Tagliente è stato uno dei fondatori dell'Osservatorio nazionalee manifestazioni sportive del Viminale e promotore delle norme contro le violenze negli stadi, come l'arresto in flagranza differita e la carta del tifoso. Nel 2006 a Berlino, come responsabile della sicurezza della ...