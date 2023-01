Gli haircut che fanno tendenza nel 2023 | e come alcuni tipi

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’acconciatura rappresenta la cornice che fa brillare il viso in maniera unica. Glisono dinel: avere un taglio al top, infatti, consente di essere sempre glamour in ogni occasione.tagli di capelli rimangono in voga ogni anno, mentre altri sono un trend per questo, i tagli di capelli in voga quest’annoTra le tendenze di quest’anno vi sono i cosiddetti ibridi, che rappresentano un mix tra tagli lunghi, corti e a caschetto.Il bowl cut torna di moda quest’anno, portando con se una rivisitazione degli anni sessanta. Il rigido taglio a caschetto viene infatti sostituito da un taglio più arrotondato che si allunga trasformandosi nel Bowl Bob. L’aggiunta di particolari ...

(Foto by Mark Mainz/Getty Images) Leggi anche › Halle Berry, l'platino semi rasato che rompeschemi. Come osarlo L'attore protagonista di 'Fight Club' e 'C'era una volta a ...L'ha predetto anche Pinterest, per il 2023, il beauty 'goes small': i chopped bobregistrano il +550% di ricerche, le micro bangs +110% . Tuttishag delle star guarda le foto Si ispirano ...Osimhen Globe Soccer: il messaggio. Di seguito il messaggio di Osimhen dopo aver ricevuto il premio ed aver twittato uno scatto in compagnia del trofeo. Victor Osimhen, attaccante del Napoli ed attual ...Tendenze capelli 2023: nuovi tagli lunghi, corti e a caschetto rivisitati in chiave moderna per seguire i trend del nuovo anno ...