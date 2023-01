Gli Everything But The Girl tornano dopo 24 anni con “Nothing Left To Lose”

(Di sabato 14 gennaio 2023) MILANO – GliBut Thecon i primi dettagli su “Fuse”, il loro primo nuovo album in studiooltre 24, in uscita il 21 aprile per Virgin Music LAS. La band pubblica oggi il primo singolo – e brano di apertura dell’album di 10 tracce – “To”, accompagnato da un video del regista Charlie Di Placido (Kojey Radical, Jungle). Scritto e prodotto da Ben Watt e Tracey Thorn nella primavera-estate del 2021, Fuse è una rivisitazione moderna della brillante anima elettronica di cui la band è stata pioniera a metà degliNovanta. La voce di Thorn, ricca di effetti e sfumature, è ancora una volta in primo piano nello scintillante paesaggio di Watt fatto di bassi, beat taglienti, synth e di spazi ...

la Repubblica

... Kerry Condon (spiriti dell'isola) dopo aver vinto la maggior parte dei premi dei critici ...il riconoscimento della stampa estera (Golden Globe) e la plurinominata Jamie - Lee Curtis (...Ho altre debolezze boomer, per esempio mi piace tutto degliBut The Girl, da sempre. ... Sennò a che servirebbero le canzoni Ho letto che c'è stata qualche protesta perchéamericani di ... Gli Everything but the Girl tornano con 'Fuse': "È più della somma di noi due" MILANO - Gli Everything But The Girl tornano con i primi dettagli su “Fuse”, il loro primo nuovo album in studio dopo oltre 24 anni, in uscita il 21 ...La pellicola con protagonista Michelle Yeoh tornerà in sala a febbraio per festeggiare il successo globale che sta conquistando.