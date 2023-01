Giustizia | Rubano | “Sull’abuso d’ufficio Nordio ha ragione”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il reato di abusoha avuto effetti paralizzanti sulle amministrazioni locali. Firmare un atto e’ diventato un rischio permanente per sindaci ed assessori. Ben venga l’ iniziativa del ministro della, Carlo, di abolirlo”. Questa la posizione di Francesco Maria, deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze alla Camera. “Non si può tenere chi si assume la responsabilità di guidare Comuni e Regioni sotto la spada di Damocle di un reato che, secondo dati del 2021, nel 90% dei procedimenti non e’ stato dimostrato”, spiega. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

