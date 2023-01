Giorgia Meloni cita Garibaldi | Qui si fa l' Italia o si muore

Leggi su lastampa

(Di sabato 14 gennaio 2023) "Non voglio utilizzare esempi più grandi di me, però confesso che in questi giorni a me viene spesso in mente la frase che fu attribuita a Giuseppe'qui o si fa l'o si'. Chiaramente nel nostro caso intendo politicamente, ma io la vedo esattamente così". Così la premierintervenendo in collegamento nel corso della kermesse organizzata da Fratelli d'a Milano in vista delle elezioni regionali.