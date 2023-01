Gazzetta del Sud

La tragedia è stata scoperta in un parcheggio in via Rossini. Sul caso sono in corso le indagini e tra le ipotesi non si esclude quella dell'omicidio - suicidio. Il cadavere dell'uomo sarebbe di un ...A quasi 48 ore daldell'ospedale Infermi dove martedì scorso, nelle prime ore del pomeriggio, uno o più ... Ecco perché agli investigatori della Compagnia dinelle indagini si sono aggiunti ... Giallo a Rimini, trovati due cadaveri in un parcheggio: si sospetta omicidio-suicidio I corpi senza vita ritrovati in via Rossini a Bellaria Igea Marina , nel Riminese, sono quelli di un uomo di 82 anni, Vittorio Cappuccini , ex agente della ...Terza sconfitta consecutiva per il Rimini, battuto 4-1 al Neri dall'Entella. Risultato che punisce oltremodo i demeriti dei biancorossi, ma l'Entella ha mostrato tutto il suo potenziale offensivo. Una ...