Gf Vip | «qualcuno ha bestemmiato» | il video fa il giro di Twitter Ecco chi rischia l' eliminazione

però non ha apprezzato, almeno non del tutto, perché se è vero che Piqué non è stato propriamente trasparente, è anche vero che le parole usate contro Clara Chia Marti hanno generato forti ......può baciare in pubblicosulle labbra. Regali originali come simboli d'amore Nell'antica Grecia, per far capire all'altro i propri sentimenti bastava donare una mela. Oggi, invece, tra i...Alcune persone si recano fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip 7 e insultano pesantemente Luca Onestini.Sarah Altobello si è lasciata andare, forse un po' troppo. La concorrente del Grande Fratello Vip è stata ripresa dalle telecamere mentre le è scappato un rutto ...