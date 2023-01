Gf Vip | Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro chiusi nell' armadio | amore e odio | cosa è successo

Da quando è entrata nella casa del GFDana Saber ha litigato con metà dei gieffini e tra questi c'è anche Giaele De Donà . La modella ... Le persone che non mi piacciono, più disono altre. ...Il rapporto tra Daniele Dal Moro eMarzoli è una continua altalena di emozioni. Dopo essersi chiusi nell'armadio, la (quasi) coppia del Grande Fratelloha litigato aspramente.dopo la lite con Daniele: "A lui non gliene frega un cazz*!" Daniele , stanco dei tira e molla die delle frasi sussurrate nell'orecchio, ha perso la pazienza ...Ma di chi parla GF Vip, Antonella scarica Edoardo: «Si fa toccare il pistolino da Oriana e ride, per me è finita». Fischi del pubblico Gf Vip, Antonino Spinalbese in collegamento dall'ospedale «Non ...L'attrice, riferendosi al rapporto tra Daniele e Oriana, confida che il VIP ha poco fiducia nei confronti della bella venezuelana ...