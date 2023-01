GF Vip | Matthias De Donà su Antonella e Edoardo | «la definirei relazione tossica»

(Di sabato 14 gennaio 2023)De, fratello dell'attuale gieffina Giaele De, qualche settimana fa era intervenuto sui social commentando le dinamiche e i comportamenti di sua sorella, scatenando un vero e proprio «putiferio» web. Oggi abbiamo intervistato l'ex protagonista di Summer Job ed ecco che cosa ha rilasciato a riguardo. Ciao, come stai? Senti, innanzitutto ti chiedo se c'è qualcosa che vuoi precisare circa tutto il caos mediatico scaturito giorni fa dal web, a seguito del tuo intervento social su tua sorella Giaele. «Chiedo ancora scusa per le parole utilizzate durante le mie ultime storie in Instagram. Sono giovane, ho sbagliato ma ho imparato la lezione. Quello che dovevo dire l'ho detto, ribadisco che sono una persona estremamente trasparente e non nascondo la mia opinione, anche se essa può coinvolgere mia ...

... da piccola l'influencer si era infatti dovuta occupare del fratellonel periodo in cui la madre si era gravemente ammalata. I seguaci del GFhanno considerato per questo l'appellativo ......svelato cosa ne pensa di Giaele dopo aver sentito un video in cui la De Donà parlava proprio delle urla fuori dal GF: A me Giaele non sta antipatica, anzi... Sono amica di suo fratello...Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, torna a far parlare di sè e genera ancora polemiche. Non parlando più della figlia, che sembra lontana ormai da dinamiche interessanti di ...Una delle concorrenti più carismatiche di questa edizione è sicuramente Giaele De Donà. La veneta inizialmente è partita in sordina. Il suo matrimonio aperto con il ricco marito americano Brad l’ha re ...