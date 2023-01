GF VIP 7 | Wilma Goich shock su Nikita | la produzione la richiama immediatamente

(Di sabato 14 gennaio 2023) La tensione nella casa del Grande Fratello Vip continua a tagliarsi con un coltello e ora una nuova situazione ha acceso le ultime ore. La protagonista è, la quale ha espresso parole davvero molto forti suPelizon. Tra le tante cose dette, l’artista ha puntato il dito contro di lei perché avrebbe amicizie “che parlano con i morti”. La conversazione è scesa ad un punto piuttosto delicato che ha poi spinto gli autori ad intervenire. Grande Fratello Vip 7:controE’ ormai risaputo che chi si avvicina a Daniele Dal Moro dovrà fare i conti con l’ira di. L’ennesima vittima della rabbia della nota artista èPelizon. Tutto è cominciato quandol’ha vista vicino a Daniele: “Stava in ...

Dana offende (in arabo) Giaele al GF: ecco la traduzione Dana ha detto alcune frasi in arabo e, ... (@Iperborea_) January 13, 2023 Dopoche ha parlato di Nikita affermando che esprime delle ...Ascolta questo articoloGoich si rende protagonista di altre dichiarazioni pesanti contro Nikita Pelizon . Negli ultimi giorni l'attuale concorrente del ' Grande Fratello' era ritornata a parlare della sua storia ...la confessione choc di Andrea Maestrelli in codice Snap decifrata dal pubblico. Cosa è successo Gf Vip, le dure parole di Wilma Goich contro Nikita: «Lei ha bisogno di uno psichiatra» Soleil Sorge e ...L'attrice, riferendosi al rapporto tra Daniele e Oriana, confida che il VIP ha poco fiducia nei confronti della bella venezuelana ...