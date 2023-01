“GF VIP” 7 | malore per Edoardo Tavassi | cos’è successo

Secondo la dinamica dei fatti, ricostruita e riportata dal sito, ill'avrebbe colpita nella giornata di giovedì presso la sua abitazione di Calabasas, in California. I medici sarebbero subito ...... è deceduto improvvisamente a seguito di unfatale che lo ha colto ieri pomeriggio all'... Tantissimi cuori anche da parte di altrifra i quali Stefania Orlando, Angela Melillo, Monica ...Un malore improvviso per un bimbo di otto anni che è morto stamattina a Cerignola (provincia di Foggia). Il bambino è deceduto in mattinata nella propria abitazione ...Edoardo Tavassi, ieri sera non si è sentito bene. Il pubblico del Grande Fratello vip ha vissuto con il fiato sospeso il malore del gieffino che pare sia stato causato da un rimedi per digerire la cen ...