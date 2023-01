GF Vip 7 | espulsione in arrivo per un concorrente | il web non ci sta “E’ vergognoso”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un altro caso di bestemmia nella Casa del GF Vip. Questa volta gli utenti non hanno dubbi, anche perchè ad incastrare il Vippone c’è un video. Qualcuno ha usato un’espressione poco rispettosa e ovviamente come è accaduto già in altre edizioni il popolo della rete attende provvedimenti. GF Vip: altro caso di bestemmia in casa L'articolo proviene da KontroKultura.