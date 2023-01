Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro tra Oriana Marzoli e Nicole Murgia | “Non si fida”

Leggi su isaechia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ieri sera, nella Casa del Gf Vip 7,Dalhanno avuto un’accesa discussione. Il veneto ha contestato il comportamento della venezuelana che voleva dirgli qualcosa eludendo le telecamere e coprendo il microfono con la mano.ha quindi rimproveratoper aver cercato di violare il regolamento, dando il via ad un duro sfogo contro la ragazza. Successivamente la spagnola si è sfogata con, alla quale ha conto che avrebbe preferito che l’imprenditore le avesse esposto il suo pensiero in disparte dal resto del gruppo. Ha quindi ammesso di sapere chenon sidi lei e per questo preferirebbe vivere il rapporto alla giornata. Quando la ...