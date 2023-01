Gestione della flotta aziendale con Excel e Access | pro e contro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023) Chi si occupadi unasa quanto sia importante monitorare, reperire e inserire tutti i dati relativi a ciascun mezzo di trasporto. Solo in questo modo, infatti, è possibile contenere e ottimizzare i costi relativi alladi automezzi (come autoarticolati, van e furgoni) e di autoveicoli che compongono la. Nonostante da diverso tempo siano a disposizione software in grado di agevolare il compito del fleet manager, ci sono ancora aziende che affidano tutto il lavoro di inserimento e monitoraggio dati a. In questo caso, tutte le operazioni che riguardano il fleet management passano attraverso la creazione e la compilazione di fogli di lavoro e tabelle. Un ...