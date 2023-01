Germania | scontri tra ecologisti e polizia Alla manifestazione di Lützerath anche Greta Thunberg | «Quello che accade qui non resta qui» – Video

(Di sabato 14 gennaio 2023) «Voi siete la dimostrazione che i cambiamenti non arriveranno da coloro che stanno al potere, dai governi o dalle imprese, dai cosiddetti leader. No, i leader sono qui. Sono le persone che siedono nelle case sugli alberi e che già da anni difendono», ha detto, prendendo la parola durante lain corso incontro l’estrazione del carbone nel borgo di, nel Land del Nordreno-Vestfalia. «è ancora qui, e finché il carbone resterà sotto terra, questa lotta non sarà finita.chequi nonqui», ha aggiunto, accusando ladi avere «enormi responsabilità» in quanto «uno dei Paesi più inquinanti del mondo». Il tuo ...

