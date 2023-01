Germania | scontri tra ecoattivisti e polizia a Luetzerath

Una battaglia nel bosco. E' altissima la tensione a Luetzerath in, dove è in corso una enorme manifestazione di 10 mila persone contro le operazioni di ... "Ci sonoviolenti, alcuni ...In migliaia stanno manifestando sotto la pioggia a Lützerath , in, contro le operazioni di sgombero, in corso da due giorni, nel borgo occupato dagli ... che stanno alimentando glicon ...Manifestazioni e scontri con la polizia a Lützerath, dove 10mila persone, compresa Greta Thunberg, stanno protestando contro l’espansione della locale miniera in Nord-Reno Vestfalia. Gli agenti sono i ...Scontri tra la polizia e i manifestanti riuniti nella località tedesca di Lützerath, per protestare contro la decisione del governo di Berlino di trasformare la zona in una miniera a cielo aperto di l ...