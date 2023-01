Germania | scontri tra ecoattivisti e polizia a Luetzerath

(Di sabato 14 gennaio 2023) - Almeno 10 mila persone, sostenuti da Greta Thumberg, avevano occupato il villaggio situato nel bacino del Reno tra Dusseldorf e Colonia per impedire la bonifica che avrebbe dovuto dare il via alla ...

Agenzia ANSA

- Almeno 10 mila persone, sostenuti da Greta Thumberg, avevano occupato il villaggio situato nel bacino del Reno tra Dusseldorf e Colonia per impedire la bonifica che avrebbe dovuto dare il via alla ...... 10 mila per la polizia - hanno manifestato incontro l'estrazione da parte del colosso ... Una protesta segnata daviolenti con le forze dell'ordine, che hanno utilizzato idranti, ... Germania: ecoattivisti contro il carbone, scontri a Luetzerath - Europa Il carbone deve restare sottoterra, bisogna salvare Lutzerath. Con questo messaggio migliaia di persone - 35 mila secondo gli organizzatori, 10 mila per la polizia - hanno manifestato contro l’estrazi ...Migliaia di persone stanno manifestando a Luetzerath in Germania, dove si registrano anche violenti scontri con le forze dell’ordine. È quello che ha riferito un… Leggi ...