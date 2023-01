Gears of War Remastered Collection | l’opera sarebbe in sviluppo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Secondo Nick Bakerof Warancora in fase di, nonostante non ci sia ancora alcuna conferma ufficiale Sono passati ormai quattro anni dall’ultimo capitolo della saga che porta il titolo5 (qui la nostra recensione del DLC Hivebusters), dove abbiamo visto chiudersi la storia di Kait Diaz, e tra i tanti annunci di Xbox all’E3 2022 ci è mancato l’annuncio della tanto vociferataof War. A riaccendere gli animi ci ha pensato “Shpeshal Nick” (alias Nick Baker) di XboxEra, il quale ha riferito che sarà simile ad Halo: The Master Chiefof Waresiste? Il buon ...

Del resto, lo sviluppatore di questo nuovo RPG sparatutto fantascientifico per PlayStation potrebbe essere lo studio polacco People Can Fly , lo studio dietro Bulletstorm,of: Judgment e ...Nick Baker, conduttore di XboxEra e insider piuttosto conosciuto nel campo videoludico, ha dichiarato che la tanto attesaofRemastered Collection è ancora in fase di sviluppo, e che sarà presentata al pubblico una volta raggiunta l'ultima fase dei lavori. L'insider ha parlato per la prima volta del bundle ...Secondo Nick Baker Gears of War Remastered Collection sarebbe ancora in fase di sviluppo, nonostante non ci sia alcuna conferma ufficiale.Lo scorso anno vari insider avevano citato l'esistenza di Gears of War Remastered Collection, raccolta che idealmente dovrebbe includere le edizioni aggiornate di tutti gli episodi della serie Gears.