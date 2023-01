GdS – Juve | gli errori di mercato che hanno fatto la distanza dal Napoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) 2023-01-14 14:07:32 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodella GdS: “Per loro è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita”, diceva Spalletti alla vigilia. E in effetti spese e ingaggi lo confermano. Ma allora come nascono il distacco dalla vetta e la scoppola del Maradona? Tutto nasce da cinque “stratificazioni”… L’immagine del momento sono i 5 gol presi dalla. Fino a poche ore prima l’immagine del momento, per quanto un momento sicuramente più lungo, erano le otto vittorie consecutive senza gol subiti. Ma è lo sguardo d’insieme a raccontare fuori dalle letture di pancia lantus della stagione, ed è quello che offre la classifica praticamente a metà stagione che fotografa un distacco di 10 punti dal. ...

Giornale di Sicilia

Dopo il test contro laStabia, Spalletti può sorridere: ecco le note positive per il tecnico del Napoli in vista della ripresa del campionato.Il terremoto in casapotrebbe portare la giustizia sportiva ad agire subito, rischio di penalizzazione in classifica molto alto: i dettagli. Il ciclone Napoli spazza via la Juventus: 5-1 e fuga per lo scudetto La moviola della Gazzetta dello Sport si complimenta con l'arbitro Daniele Doveri per la direzione di Napoli-Juventus. Il direttore di gara ha lasciato molto correre ...Un Napoli straordinario domina la Juventus nella sfida scudetto della 18esima giornata di Serie A e compie un allungo significativo in vetta alla classifica.