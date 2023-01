Gazzetta senza freni | “Kvaratskhelia e Osimhen meglio di Maradona e Careca”

(Di sabato 14 gennaio 2023) I volti della vittoria del Napoli di Spalletti sono due: Khvichae Victor. I due attaccanti azzurri anche contro la Juventus hanno messo in piedi una prova sensazionale che ha permesso alla squadra di Spalletti di sembrare invincibile anche contro le big. Sono entrati in 4 dei 5 gol azzurri contro al Juventus, hanno dimostrato di trovarsi alla perfezione insieme e di avere ancora ampi margini di crescita. KhvichaLa: “di” Ladello Sport, nell’edizione odierna, ha esaltato il talento di Khvichae Victorcon parole d’elogio che richiamano ...

Gli Spurs (13 - 30) per una sera si trasferiscono dal AT&T Center per una garastoria che la squadra californiana domina dal primo all'ultimo minuto. In una sfida particolare i Warriors (21 - ...soldi da spendere - nonostante gli annunci e i quattrini della Champions - Maldini e Massara hanno optato per una politica di cooptazioni. Nessun arrivo importante, ma inserimenti dal basso, ...I 5 gol subiti al Maradona sono l'immagine dei problemi di organico in alcune posizioni chiave della retroguardia, figli delle scelte dell'estate scorsa. E già a gennaio bisogna intervenire ...Sul nostro settimanale ampio spazio a Gianluca con foto mai viste. Focus sul derby in salsa araba, interviste a Oristanio e Lucci ...