Gazzetta | il Napoli di Spalletti come l’Ajax di Cruijff | il Milan di Sacchi | il Barcellona di Guardiola

(Di sabato 14 gennaio 2023) La– dopo aver massacrato Allegri – tesse l’elogio die del suo: Ha ragione Massimiliano Allegri quando spiega che il calcio è semplice e che troppi scienziati lo complicano. Ma dimentica che, ridotto alla più essenziale semplicità, il calcio dice questo: chi gioca meglio, vince. Questo è successo banalmente al Diego Armando Maradona: ha stravinto unmeraviglioso, che non ha avuto bisogno di fare pretattica, né di cambiare modulo in corsa, sempre uguale a se stesso, forte del proprio gioco e del proprio stile,di, ildi, ildie tutte le grandi della storia. Non ha avuto bisogno di spendere una sola ammonizione ...

