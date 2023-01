Gasperini pre Atalanta Salernitana | «Possiamo migliorare Su Boga e Muriel…»

(Di sabato 14 gennaio 2023) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pieroprima del match di Serie A traAlla vigilia della partita di Serie A tra, l’allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa riportate tramite TMW. OBIETTIVO – «La nostra classifica è buona, mamigliorarla. Dobbiamo ritornare a vincere in casa. Abbiamo ora un bilancio più chiaro visto che siamo a fine girone d’andata».– «L’anno scorso hanno fatto qualcosa di straordinario, e si sono rinforzati. Sarà una partita difficile».– «A Bologna ha fatto una giocata importante che ci ha portato al gol, è questo tipo di giocatore. Da ...

... Gian Piero, commenta ai microfoni di DAZN il successo per 2 - 1 sul Bologna , importantissimo in chiave Champions ma anche morale, date le ultime prestazioni difficili,e post mondiale:...Alvini ha esordito come un pò tutti gli allenatori nelpartita parlando di Vialli. La squadra ...ha recuperato in extremis Zapata che uscito un pò malconcio dall'ultima sfida potrebbe ...Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel dopogara di Bologna-Atalanta, di fatto facendo il punto sull’adattamento al nostro campionato: “Ho trovato la Serie A molto difficile sin dalle ...Emiliani subito a segno con l'attaccante marchigiano, poi nella ripresa Gasp inserisce Boga, che serve i due assist decisivi a Koopmeiners e Hojlund ...