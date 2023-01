Gasperini | “Pensiamo solo alla Salernitana | Muriel potrebbe farcela”

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGian Pieroha presentato in conferenza stampa il match di domani tra la sua Atalanta e la. Le parole del tecnico dei bergamaschi: Juventus e Coppa – “I successivi impegni al momento non mi interessano, dobbiamo pensare unicamente al match di domani contro la” Classifica – “Iniziamo a guardarla perché ci avviamo verso il girone di ritorno. Mancano due partite e questa è certamente una classifica più veritiera. La nostra posizione è buona, siamo relativamente vicini a quelli davanti”. Scelte – “Dipendono sempre dall’avversario, i giocatori sono tutti intercambiabili. Sesupera il dolore al tallone rientra tra i convocati. Ci sono cinque sostituzioni, con questa regola il calcio è cambiato tanto perché ora si può giocare anche in 16. Chi entra ...

