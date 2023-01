Galliani e Braida | amici oggi | loro malgrado nemici

(Di sabato 14 gennaio 2023) Delle mille avventure vissute in simbiosi da Ariedoe AdrianoContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... è sicuramente la sfida tra due dirigenti che hanno fatto la storia del calcio, insieme al Milan , come Ariedoe Adriano. Nel match dello 'Zini' sarà un match all'insegna del grande ...attesero il lunedì mattina per mettersi in macchina e raggiungere Genova: qui era stato fissato l'incontro riservato con Gianluca, di ritorno da Napoli per preparare il bagaglio e ...ROMA - Cremonese-Monza, oltre a essere un derby lombardo importante ai fini della classifica soprattutto per i padroni di casa, è sicuramente la sfida tra due dirigenti che hanno fatto la storia del c ...Galliani: «Io, Braida e Berlusconi avevamo una catena indissolubile». Le parole dell’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo ra ...