Freddo in arrivo nel fine settimana con pioggia e neve

(Di sabato 14 gennaio 2023) AGI - Sarà un sabato che vedrà condizioni meteo per lo più asciutto al Centro-Nord, grazie anche ad un piccolo promontorio anticiclonico che proverà a rimontare verso il Mediterraneo. Qualche, spiega il Centro Meteo Italiano, interesserà ancora il Sud, specie settori orientali. Da domenica invece è attesto un peggioramento prima al Nord-Est d'Italia e poi al Centro-Sud.sulle Alpi fino a 700 metri e intorno ai 1400-1600 metri sull'Appennino. In dettaglio, per oggi avremo: al Nord, al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi; deboli piogge sulla Liguria.innella notte sulle Alpi occidentali a quote medie. ...