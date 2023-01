Frasi per dire “Ti penso” a una persona speciale

Leggi su dilei

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ci sono molti modi per far sapere a unache si sta pensando a lei. Si può usare l’ironia oppure delle metafore, l’importante è inviare il messaggio che nella propria testa c’è il desiderio di vedere e parlare con l’altro. Si può pensare a un amico, al proprio compagno o compagna, a un genitore o a qualcuno che si sta iniziando a conoscere. Di solito il concetto è associato alla mancanza. Si pensa all’altraquando è lontana o comunque non presente davanti a noi in quell’istante in cui la mente ci propone la sua immagine. Si può pensare a qualcuno per svariati motivi: per affetto, perché è avvenuto un fatto che ci ricorda qualcuno, per preoccupazione o perché sta nascendo un sentimento. Nelle prime fasi dell’innamoramento, infatti, si tende ad avere nei propri pensieri costantemente lache si sta frequentano e che ...